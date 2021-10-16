Житель Балакова погиб в подожженной заброшке

Вчера, 15 октября в Балакове произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Сиглан о возгорании поступил в 15:37. Горел частный нежилой дом на улице Серова. Площадь пожара составила два квадратных метра В результате пожара погиб человек. Личность жертвы возгорания устанавливается.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем некого лица. На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.
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