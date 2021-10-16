В Саратовской области появятся новые койки для больных коронавирусом

Новые койки будут развернуты на базе областного клинического кардиологического диспансера в Саратове

В Саратовской области будут развёрнуты новые койки для больных коронавирусом, об этом сегодня, 16 октября, сообщил в своем телеграме Роман Бусаргин.

- Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. В рамках деятельности координационного совета по борьбе с COVID-19 глава региона Валерий Радаев не раз поднимал вопрос об увеличении резервных коек для больных ковидом, - пишет Роман Бусаргин.

На следующей неделе на базе областного клинического кардиологического диспансера в Саратове планируется развернуть еще 60 коек, далее их число будет доведено до 250 штук. На данный момент в Саратовской области существует уже 4751 место. Из них 260 коек было введено на прошлой неделе в Энгельсе.

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