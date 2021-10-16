В Вольске 13-летний мотоциклист попал в ДТП и получил травмы

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 15 октября, в Вольске произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 18:40 на пересечении улиц Ярославская и Звездная. 39-летний водитель автомобиля Mazda столкнулся с питбайком KAYO, которым управлял 13-летний мальчик.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

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