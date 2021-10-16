В Саратовской области еще 393 жителя заразились коронавирусом

Сегодня, 16 октября, в Саратовской области обнаружено 393 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 94 367 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 84 743 человека, за сутки — 189.

В Саратове прибавилось 150 новых случаев, в Энгельсском районе 45 инфицированных, в Балаковском поступили 28 пациентов, в Балашовском — 25, в Ершовском подтвердили 12 случаев, в Вольском, Марксовском, Ровенском, Хвалынском отмечается по десять новых случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 16;

- 7-14 лет – 20;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 33;

- 30-39 лет – 60;

- 40-49 лет – 65;

- 50-59 лет – 60;

- старше 60 – 123.

С пневмонией поступили 190 человек, с признаками ОРВИ — 198, с бессимптомным течением пятеро пациентов.

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