В Саратове отключена вода в двух районах

Сегодня, 16 октября, в Заводском и Ленинском районах Саратова проходит очередное отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла по адресу Огородная,87а. На время проведения работ отключена вода на территории ограниченной квадратом улиц: 10 Нагорная - 3 Нагорный проезд - Прессовая - Самарская. Воду обещают дать к 16:00.

В Ленинском районе произошло повреждение водопровода по адресу Благодарова, 13. Прекращена подача воды для абонентов: Благодарова, 5а, 5б, 11, 3я Степная, 4б, 4в, Буровая, 11, 13, 15. Восстановить ее собираются к 20:00.

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