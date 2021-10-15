В Ленинском районе до утра отключили холодную воду

Сегодня, 14 октября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для ремонта труб на Технической, 34/45 ограничили водоснабжение по следующим адресам: Алексеевская,1-11 ,Генерала Захарова,12, Наумовская,31/37,21/29,39,39а, Техническая,35/45 , Аптечная ,49/53,50 лет Октября ,19,19б. Добряковская, Замковая.

Вернуть воду обещают к 7 утра завтрашнего дня.

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