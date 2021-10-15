В Саратове «бабье лето» закончится на следующей неделе

Фото: КП-Саратов

После выходных в Саратовской области похолодает, об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, в регионе все еще будут погожие дни: от +13 до+17 градусов. На небе переменная облачность без осадков.

Ночью же столбик термометра опустится до -2...+3 градусов.

В понедельник же наступит похолодание, оно продолжится и во вторник. Ветер дует со скоростью 2-7 м/с.

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