Новые граффити в Саратове

В Городском парке Саратова появилось новое граффити с котиками. Его нарисовал саратовский художник Дмитрий Жумаев.

Арт-объект создан в рамках фестиваля уличного искусства «Стены смыслов» и посвящено проблемам экологии.

Персонажи стрит-арта «Чистый город начинается с тебя!» призывают к ответственному отношению к городскому пространству и экологии.

- Кошка с бантиком – это образ ответственного жителя, который сортирует и утилизирует отходы в специально отведенные для этого места, – рассказывает Дмитрий Жумаев.

Рисунок с котиками – это третий объект, созданный в рамках ЭкоЛогичного фестиваля «Стены смыслов», ранее граффити появились в Энгельсе и Балашове. Планируется, что позднее рядом с граффити в Городском парке появится контейнер для утилизации батареек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.