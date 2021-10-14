Саратовские медработники будут получать надбавки за каждого привитого

Сегодня, 14 октября, опубликовали подписанный лавой правительства Саратовской области Романом Бусаргиным постановление «О выплате стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходах, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты».

Так, на срок с 27 августа по 31 декабря устанавливается выплата участвующим в вакцинации населения от коронавируса медикам выплат. На каждого привитого выделили по 200 рублей. По 50 рублей за каждый компонент будут получать осуществляющие подготовку к прививке врачи или фельдшеры и непосредственно делающий уколы средний медперсонал.

Надбавки будут выплачивать вместе с зарплатой за месяц. Выплаты учитываются в расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска.

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