В Саратове ищут девочку из Свердловской области

Ориентировку разместили в сообществе поисковиков

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках подростка из Свердловской области.

17-летняя Атаджанова Камила Тахировна пропала 13 октября. Она не вернулась домой в поселок городского типа Шаля. Поисковики считают, что девушка может быть и в Саратовской области.

Волонтеры сообщили приметы Камилы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, длинные тёмно-каштановые волосы, карие глаза. Девушка была одета в чёрные куртку и спортивные штаны, а на ногах у неё были белые кеды. С собой она взяла чёрный рюкзак.

Если вы где-то видели Камилу, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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