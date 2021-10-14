Возле Балаковской АЭС два человека погибли в ДТП

ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 14 октября, в Балаковском районе Саратовской области произошла авария, в которой погибли два человека.

В 18:50 в районе автоподьезда к Балаковской АЭС со стороны автодороги Р - 228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись Mercedes и «Лада Приора». От удара отечественный автомобиль отлетел в столб.

В результате ДТП погибли двое мужчин, данные которых устанавливаются, это были водитель и пассажир «Приоры». Пассаижирка «Лады» и водитель лучили травмы и были доставлены в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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