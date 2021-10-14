Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 20:45

Назначен временно исполняющий обязанности главы Петровского района

Им стал Виталий Макаров
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 14 октября, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров представил администрации, районному собранию, главам и депутатам поселений Петровского района нового первого замглавы муниципалитета с возложением обязанностей главы.

О назначении Виталия Макарова сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальных образований.

- Ранее Макаров занимал должность советника Губернатора Саратовской области, а до этого трудился на руководящих должностях в органах местного самоуправления города Пензы, - уточняется в сообщении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.