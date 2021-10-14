Назначен временно исполняющий обязанности главы Петровского района

Сегодня, 14 октября, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров представил администрации, районному собранию, главам и депутатам поселений Петровского района нового первого замглавы муниципалитета с возложением обязанностей главы.

О назначении Виталия Макарова сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальных образований.

- Ранее Макаров занимал должность советника Губернатора Саратовской области, а до этого трудился на руководящих должностях в органах местного самоуправления города Пензы, - уточняется в сообщении.

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