В Саратове эвакуируют три торговых центра

Фото очевидцев
Сегодня, 14 октября, вечером на разных концах Саратова эвакуируют торговые центры. О произошедшем рассказывают очевидцы.
Фото очевидцев
Так, известно о том, что из трех ТЦ – «Мой новый», «Сити молл» и «Оранжевый» выводят людей и блокируют двери. У входов дежурит охрана.
На месте происшествий работают сотрудники полиции.
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