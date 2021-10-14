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Происшествия14 октября 2021 18:14

В Саратове эвакуируют три торговых центра

Очевидцы рассказывают о произошедшем
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Фото очевидцев

Фото очевидцев

Сегодня, 14 октября, вечером на разных концах Саратова эвакуируют торговые центры. О произошедшем рассказывают очевидцы.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Так, известно о том, что из трех ТЦ – «Мой новый», «Сити молл» и «Оранжевый» выводят людей и блокируют двери. У входов дежурит охрана.

На месте происшествий работают сотрудники полиции.

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