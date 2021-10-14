Сегодня, 14 октября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

В Волжском районе для работ на 1-м проезде Скоморохова, 23 ориентировочно до полуночи ограничили водоснабжение в домах №№17,19,21,23,28а,28б на этом проезде, а также в доме №53 на улице Большая Долинная.

А в Кировском районе из-за повреждений на Городской, 84 примерно до 6 утра завтрашнего дня, 15 октября, без воды остались жители квадрата улиц Порядковая - Зерновая - Агрономическая – Плодородная, а также домов №№100-213 на Танкистов.

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