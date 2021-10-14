Вячеслав Володин предложил в два раза увеличить бюджет на жилье для многодетных

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о вариантах решения вопроса жилья для многодетных семей Саратовской области. Об этом пишут в своём Telegram-канале его сторонники.

В 2021-2022 годах на эти цели предполагалось выделить 178 млн рублей. Володин считает, что этой суммы недостаточно. Политик предлагает увеличить её в два раза:

- Это минимум. Чтобы у нас сумма составила порядка 356 млн рублей в этом случае. И дальше уже в течение следующего года ее увеличивать, потому что у нас в очереди на будущий год останется 355 семей. На получение квартир - 18 семей, а остальные 337 семей - на получение сертификата. Поэтому хорошо, если мы решим максимально эту проблему.

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