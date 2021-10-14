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Политика14 октября 2021 13:40

Депутатов будут штрафовать за шум на заседаниях Саратовской областной думы

Парламентариям запретили аплодировать
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Депутатов Саратовской облдумы будут штрафовать за срыв заседаний. Законопроект сегодня, 14 октября, на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению представил депутат от партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Парламентарий объяснил, что, если закон будет принят, депутаты не смогут без письменного разрешения председателя думы приносить на заседания плакаты и мегафоны. За это оштрафуют гражданское лицо на 3-4 тысячи рублей, а должностное – на 7-10. Также хотят запретить выступления без разрешения председателя, аплодисменты и выкрики.

Вынесение решения о нарушении закона предлагают возложить на мандатную комиссию и мировой суд.

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