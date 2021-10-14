В Саратовскую область снова пришло похолодание

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 14 октября.

В области облачно с прояснениями Местами небольшой дождь.. Ветер веет с Юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы – до 13-18 м/с. Температура колеблется от 12 до 17 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-западное. Термометры покажут от 6 до 11 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +1°С.

В Саратове сейчас +7С. К 10 утра обещают +11°С. Днём температура поднимется до +15°С, а к ночи опустится до +10С. Ветер юго-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Облачно.

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