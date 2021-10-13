В Саратове перевозчикам постановили привить 80 процентов персонала

Сегодня, 13 октября, в рамках очередного рабочего совещания заместитель регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко дал перевозчиками установку привить не менее 80% своих сотрудников.

- Нужно обеспечить не менее 80% сотрудников вакцинацией. В первую очередь должны пройти вакцинацию водители и кондукторы, которые непосредственно общаются с людьми», - заявил чиновник. Он также напомнил, что, если водители не вакцинируются, то их по закону могут не допустить к работе

По словам Козаченко, по Саратову и Энгельсу «ситуация гораздо хуже», чем в Аткарске, где на некоторых предприятиях привиты 100% сотрудников.

Начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин сообщил, что до 15 ноября нужно сделать первую прививку, а до 15 декабря – вторую.

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