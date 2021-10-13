В Саратове бешенством заразились 23 домашних кошки и собаки

Сегодня, 13 октября, по итогам пресс-конференции начальник управления ветеринарии Алексей Молчанов рассказал, сколько домашних животных в регионе в этом году пострадали от бешенства.
- В 2021 году в Саратовской области обнаружено 23 домашних кошки и 23 домашних собаки, зараженных бешенством, - заявил Алексей Молчанов.
По словам представителя ведомства, специалисты наблюдают снижение уровня заболеваемости животных бешенством в текущем году.
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