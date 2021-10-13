В Саратове появятся дополнительные автобусы большой вместимости

В Саратове на линию выйдут дополнительные автобусы большой вместимости. Сегодня, 13 октября, об этом заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко на очередном совещании.

- Перевозчики должны увеличить количество подвижного состава, выходящего на маршрут, чтобы разобщить потоки пассажиров, - сообщил перевозчикам чиновник. По словам Козаченко, в последние дни удалось увеличить выпуск транспорта на линии на 15%, но в час пик ситуация неудовлетворительная. Многие водители болеют, поэтому так важна вакцинация.

За неделю зарегистрировано больше 400 нарушений масочного режима, в Саратове попались 30 водителей-нарушителей, в Энгельсе 12. С 4 октября фиксируется по 100-150 нарушений в день, сейчас их количество идет на убыль.

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