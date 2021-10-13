Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 15:37

В Саратове агрессивный «Ромео» разгромил домофон в подъезде «Джульетты»

В Саратове отвергнутый любовник разбил домофон кирпичом. Видео
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото незваного гостя Марины

Фото незваного гостя Марины

Сегодня, 13 октября, в социальной сети появился ролик, на котором агрессивный саратовец шумит и разносит домофон в подъезде некой Марины.

Как пишет автор ролика, размещенного ВКонтакте, «романтичная» история произошла в субботу, 9 октября, во дворе на улице Батавина, а видео сделано камерой домофона.

Зрители могут наблюдать, как пьяный саратовец, с криками «Марина, это плохо закончится!» колотит в подъездную дверь. Так и не сумев попасть внутрь он взял кирпич и стал бить по недавно установленному умному домофону.

- Пользуясь случаем, соседи дома №4 на улице Батавина передают привет Марине, - пишет Ирина Сергеева, разместившая ролик.

Буйный саратовец атакует подъезд Марины

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.