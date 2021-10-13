В Саратове агрессивный «Ромео» разгромил домофон в подъезде «Джульетты»

Фото незваного гостя Марины

Сегодня, 13 октября, в социальной сети появился ролик, на котором агрессивный саратовец шумит и разносит домофон в подъезде некой Марины.

Как пишет автор ролика, размещенного ВКонтакте, «романтичная» история произошла в субботу, 9 октября, во дворе на улице Батавина, а видео сделано камерой домофона.

Зрители могут наблюдать, как пьяный саратовец, с криками «Марина, это плохо закончится!» колотит в подъездную дверь. Так и не сумев попасть внутрь он взял кирпич и стал бить по недавно установленному умному домофону.

- Пользуясь случаем, соседи дома №4 на улице Батавина передают привет Марине, - пишет Ирина Сергеева, разместившая ролик.

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