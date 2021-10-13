В Саратовской области мигранты и иностранцы совершили более 200 преступлений

Фото: прокуратура Саратовской области

Сегодня, 13 октября, прокуратура Саратовской области опубликовала последние данные по преступлениям, связанным с иностранцами.

Всего за 9 месяцев 2021 года в Саратовской области предварительно расследовано 204 преступления, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это 1,9 % об общего числа уголовных дел, что находятся на рассмотрении. При этом 16 преступлений являются особо тяжкими, 53 преступления – тяжкие, 55 – средней тяжести, 80 – небольшой тяжести.

Чаще всего мигранты и иностранцы совершают кражи (59), в том числе квартирные (7), а также занимаются торговлей наркотиками (14), нападают на людей (4), в том числе со смертельным исходом (1), совершают мошенничества (3) и грабежи (3).

В Саратове зафиксировано 74 преступления, из них на территории Фрунзенского района – 6, Заводского района – 11, Октябрьского района – 7, Волжского района – 13, Кировского района – 16, Ленинского района – 21.

В Энгельсе е предварительно расследовано 30 преступлений, в Вольске 10, в Татищевском районе – восемь, а в Балашове – девять.

В отношении иностранцев и лиц без гражданства за 9 месяцев 2021 года в Саратовской области предварительно расследовано 73 преступления. При этом восемь преступлений являются особо тяжкими, 16 преступлений – тяжкими, 31 – средней тяжести, 18 – небольшой тяжести. В основном иностранцы становились жертвами краж (31) и мошенничества (15).

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