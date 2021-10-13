Сотрудницу почты в Энгельсе обвинили в присвоении 350 тысяч

В Энгельсе сотрудница отделения связи обвиняется в присвоении денежных средств, об этом сообщает ГУ МВД региона.

По версии следствия, в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года сотрудница одного из почтовых отделений, присвоила 350 000 рублей, полученные с продажи товаров, приема платежей и почтовых переводов. Деньгами она потратила по своему усмотрению.

Женщине предъявлено обвинение, ей назначен запрет определенных действий.

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