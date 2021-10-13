В Саратове скончалась первая диктор городского телевидения Галина Загуменная

Галина Загуменная

В Саратове на 86-м году жизни скончалась первый диктор городского телевидения и радиоведущая Галина Загуменная.

С конца 50-х до 1991 года Загуменная работала на ГТРК «Саратов». Именно она рассказала саратовцам о полете Юрия Гагарина в космос.

С 1992 по 96-й вела программу «Портреты» на телестудии «Видео-Славия». Была председателем организации «Мастера искусств и сцены».

Загуменная активно участвовала в культурной и общественной жизни Саратова, часто общалась с молодежью.

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