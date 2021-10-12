Олег Костин: В Саратовской области свободны 5 -6 процентов ковидных коек

Сегодня, 12 октября, в правительстве Саратовской области проходит очередной координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщил глава регионального минздрава Олег Костин, в Саратовской области свободны всего 5 -6 процентов коек в коронавирусных госпиталях, а их общее число составляет 4 751.

Ежедневно в стационары поступают около 500 человек. Сегодня там остаются 4,5 тысячи человек, на кислородной поддержке из них 1395, на ИВЛ 314 пациентов.

Расход кислорода составляет до 45 тонн в сутки.

Напомним, жертвами инфекции стали уже 3 364 жителям региона.

- Большинство скончавшихся – это непривитые пациенты, - сообщил Костин и напомнил о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса, а также соблюдать санитарные требования.

Сейчас вакцинацию полностью прошли более 600 тысяч человек в регионе.