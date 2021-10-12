Олег Костин

Сегодня, 12 октября, в правительстве Саратовской области проходит очередной координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщил глава регионального минздрава Олег Костин, более 5 тысяч детей заразились коронавирусом в Саратовской области, за последние трое суток прибавилось 128 случаев. С начала года госпитализировано 715 детей, сейчас их в стационарах 98.

- Новый штамм оказывает более сильное воздействие. Раньше дети были только переносчиками, а теперь болеют, - отметил Костин и добавил, что благодаря «непопулярным» мерам по введению дистанционного обучения удалось снизить детскую заболеваемость.

За прошедшую неделю от гриппа прошли вакцинацию 4 797 детей.

За последние 2 недели вдвое увеличилось количество проводимых тестов на ковид.

- На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона ест 50 компьютерных томографов. Из них 28 задействованы при проведении тестирования на коронавирус.

В день проходят анализ 45- 50 человек. Тестирование ведется круглосуточнено. В ближайшее время планируется закупить еще 10 аппаратов для КТ. В Аткарской и Ершовской больнице в этом году появились свои томографы.

- В частных клиниках тестирование стоит не более 3,5 тысяч рублей, - отметил Костин.