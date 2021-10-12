В двух районах Саратовской области дети продолжают активно заражаться коронавирусом

Надежда Матвеева

Сегодня, 12 октября, в правительстве Саратовской области проходит очередной координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, в Саратовской области показатель заболеваемости составил 3 876 на 100 тысяч населений. Для сравнения средний по России составляет 5 337.

На 40 неделю пандемии в регионе зафиксирован 2 391 случай, это больше, чем в предыдущую неделю. В основном, как и ранее, болеют чаще всего взрослые, работающие люди. На детей приходятся 13,5% заболеваемости. Среди детей заболеваемость снижается во всех возрастах, кроме младенцев, однако снижение происходит медленно.

В школах требования по борьбе с коронавирусом в основном соблюдаются, как отмечает Матвеева. Нарушения были зарегистрированы только в одном учебном заведении, в Романовском районе. Расследование продолжается.

Почти на территории всего региона детская заболеваемость в группе 7 – 14 лет снижается. Исключения составляют Хвалынский и Аркадакский район.

- Ситуация остается сложной, люди по-прежнему пренебрегают масками. Активнее всего заражаются работники сферы услуг и образования, - заявила Надежда Матвеева.