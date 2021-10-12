Подвал дома в Заводском районе третий день заливает водой

Сегодня, 12 октября, жительница Заводского района Саратова пожаловалась в соцсети на бездействие управляющей компании.

Подвал горожанки затопило водой. Женщина пишет, что из-за аварии в доме №14 на Новокрекингской уже трое суток нет воды, а в управляющей компании «Штурман» жительнице Саратова только грубят.

Комментаторы отмечают, что невежливое обращение с клиентами – общая черта саратовских управляющих компаний.

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