Жители Октябрьского района жалуются на стаю собак возле школы

Фото выложили в сеть

Жительница Октябрьского района Саратова пожаловалась в соцсети на очередную стаю собак. Свои слова она подкрепила фото с места.

На снимке запечатлена свора бродячих животных. Горожанка уточнила, что встретилась с 15-ю собаками по дороге к 97-й школе. Женщина предложила зоозащитникам забрать себе по штуке.

Большая часть комментаторов поддержала возмущение автора поста. Некоторые высказались о том, что собаки не тронут, если их не трогать, но мнение оказалось не самым популярным. Одна из жительниц города прикрепила фото со стаей собак неподалеку от места, описанного в посте – на улице Карла Маркса.

Фото выложили в сеть

Также саратовцы обратили внимание на то, что ни у одной из собак не было на ухе желтого чипа – признака стерилизации.

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