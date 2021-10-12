В Саратовской области меняются члены шести районных избиркомов, о чем сегодня, 12 октября, информируют власти региона.

Члены территориальных избиркомов Калининского, Красноармейского, Озинского, Самойловского, Федоровского, Энгельсского районов с правом решающего голоса покидают посты в связи с окончанием срока полномочий. Избирательная комиссия Саратовской области начинает рассматривать кандидатуры новых членов. Изменения происходят согласно пункту 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Прием документов в избирательные комиссии этих районов пройдет по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, каб. 402, не позднее 10 ноября 2021 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.