Выставка рептилий в Энгельсе шокировала посетителей ужасными условиями для животных

Крокодил в маленьком контейнере
Выставка рептилий в Энгельсе вызвала шок у некоторых посетителей: условия содержания животных выглядят ужасными.
Черепахи на полу
- Психологическая детская травма... Решила сходить с ребенком на выставку рептилий, которую так красочно прорекламировали. (…) А там разбитые маленькие террариумы, у крокодильчика вообще пасть заклеена скотчем. И там дядька который говорит, что это нормально, - пишет Татьяна Дасаева в группе Энгельс онлайн ВКонтакте.
Ящик с питоном
На предоставленных ей снимках видно, что животные действительно содержатся в плохих условиях. Террариум для крокодила слишком мал, питон помещен в кустарного вида ящик на неустойчивом основании, а черепахи и вовсе сидят в контейнерах, похожих на тару для еды, а не на домик для живого существа.
Пользователь Алексей Куркин, называвшийся организатором выставки, ответил на претензии следующим образом:
Ответ на претензии
Орфография и пунктуация автора сохранены.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.