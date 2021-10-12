Выставка рептилий в Энгельсе шокировала посетителей ужасными условиями для животных

Крокодил в маленьком контейнере

Выставка рептилий в Энгельсе вызвала шок у некоторых посетителей: условия содержания животных выглядят ужасными.

Черепахи на полу

- Психологическая детская травма... Решила сходить с ребенком на выставку рептилий, которую так красочно прорекламировали. (…) А там разбитые маленькие террариумы, у крокодильчика вообще пасть заклеена скотчем. И там дядька который говорит, что это нормально, - пишет Татьяна Дасаева в группе Энгельс онлайн ВКонтакте.

Ящик с питоном

На предоставленных ей снимках видно, что животные действительно содержатся в плохих условиях. Террариум для крокодила слишком мал, питон помещен в кустарного вида ящик на неустойчивом основании, а черепахи и вовсе сидят в контейнерах, похожих на тару для еды, а не на домик для живого существа.

Пользователь Алексей Куркин, называвшийся организатором выставки, ответил на претензии следующим образом:

Ответ на претензии

Орфография и пунктуация автора сохранены.

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