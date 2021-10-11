В центре Саратова до полуночи отключили холодную воду

Сегодня, 11 октября, во Фрунзенском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для устранения повреждений на Шелковичной, 116 водоснабжение ограничили на этой улице в домах №№116,118,120, а также на Большой Садовой, 149а,151,151/7,151/8 и на Свинцовой, 10а-б.

А для работ на коммуникациях на Яблочкова,26/28 воду отключили на этой улице от Горького до Вольской, на Вольской по четной стороне и на Горького по нечетной стороне от проспекта Кирова до Киселева.

Вернуть водоснабжение обещают к полуночи.

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