Пенсионер из Петровска попал в больницу из-за непотушенной сигареты

Сегодня, 11 октября, в Петровске произошел пожар, в результате которого пострадал местный житель, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:33. Очаг находился в квартире двухэтажного дома на улице Баукова. Горели вещи в комнате на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Пострадал 70-летний мужчина, владелец квартиры. Он госпитализирован с отравлением. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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