Под Балаково хуторянин погиб на пожаре

Сегодня, 9 октября, в Балаковском районе Саратовской области рано утром произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Личность жертвы устанавливается.

В 4:40 на пульт дежурного в Балакове поступил сигнал о пожаре на хуторе Караси. В результате пожара погиб мужчина. Обстоятельства случившегося уточняются. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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