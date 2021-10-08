В Балаково три человека пострадали из-за врезавшейся в автобус иномарки

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 8 октября, в Балаково произошла авария с участием автобуса, в которой пострадали три человека. Об этом сообщает региональная автоинспекция.

Сообщение о ДТП поступило в 19:40. Около дома № 90 на Набережной Леонова произошло столкновение двух автомобилей Volkswagen Polo и автобус ПАЗ.

В результате ДТП пострадал 62-летний водитель автобуса и два его пассажира. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

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