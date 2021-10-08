В Саратове пенсионерка пострадала в тройной аварии

Фото с места ДТП

Сегодня, 8 октября, в Ленинском районе Саратова произошло тройное ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Об этом сообщает региональная автоиспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 10:00 на улице шехурдина 26б. Там произошло столкновение трех автомобилей: Toyota, «Лада Калина» и Hyundai. Данные водителей уточняются.

Известно, что в результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка Hyundai. С травмами она доставлена в больницу.

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