В Вольском районе возбуждено дело на ТСЖ дома, где рухнул балкон и пострадали две женщины

Фото с места ЧП

Следователями СК возбуждено уголовное дело на УК, отвечавшую за состояние дома в Вольском районе Саратовской области. Там рухнул балкон, из-за чего пострадали две женщины. Дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент произошел днем 28 июня 2021 года, в поселке Тополевый. По версии следствия, ТСЖ не исполняла своих обязанностей, из-за чего рухнула балконная плита одной из квартир на втором этаже. В этот момент на балконе находились 57–летняя женщина и 32–летняя дочь. В результате падения старшая из женщин получила травму, причинившую тяжкий вред ее здоровью. У второй женщины были ссадины и ушибы головы, не причинившие вреда ее здоровью.

В марте 2008 года в поселке собрание жильцов двух многоквартирных домов организовало товарищество собственников жилья. В соответствии с его Уставом правление ТСЖ обязано было обеспечить содержание многоквартирного дома № 1 по улице Санаторной. Теперь ответственные лица стали фигурантами уголовного дела, расследование продолжается, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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