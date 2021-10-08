В Саратовской области привьют от бешенства 2,5 миллиона диких животных, о чем сообщает региональное управление ветеринарии.

Вакцина для диких животных существует в форме съедобного брикета. Всего ветеринары разложили в местах пребывания животных 2,5 миллиона таких доз.

Наилучшие места для лекарства определены совместно с охотоведами и комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

В 2020 году в охотничьих угодьях и выложили почти в два раза меньше вакцин: 1,2 миллиона доз.

Управление ветеринарии напоминает, что лисы по-прежнему остаются главным разносчиком опасного вируса на территории региона.

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