В Саратовской области привьют от бешенства 2,5 миллиона диких животных, о чем сообщает региональное управление ветеринарии.
Вакцина для диких животных существует в форме съедобного брикета. Всего ветеринары разложили в местах пребывания животных 2,5 миллиона таких доз.
Наилучшие места для лекарства определены совместно с охотоведами и комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
В 2020 году в охотничьих угодьях и выложили почти в два раза меньше вакцин: 1,2 миллиона доз.
Управление ветеринарии напоминает, что лисы по-прежнему остаются главным разносчиком опасного вируса на территории региона.
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