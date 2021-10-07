Под Вольском грибников заподозрили в поджоге леса

Фото: Минприроды Саратовской области

Сегодня, 7 октября, пожарные заканчивают тушить пожар в Вольском районе Саратовской области, об этом сообщает минприроды области.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 15:45. Горела сухая трава в сосновом лесу в 6 километрах от села Верхняя Чернавка.

В 15:50 к месту тушения подъехали сотрудники Вольского лесхоза и местные фермеры. На месте работают семь человек и три спецмашины, в том числе два трактора с плугом и один лесопатрульных комплекс.

Пожар локализован в 16:40. Причиной возникновения его называют неосторожное обращение с огнем. Недавно на месте видели грибников.

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