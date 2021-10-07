Николай Панков: фракция ЕР поддержала кандидатуру Володина в парламенте

Фото: Пара слов

Сегодня, 7 октября, депутат Госдумы Николай Панков выложил в свое телеграм-канале «Пара слов» отчет с голосования фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ в парламенте. ЕР проголосовала за Вячеслава Володина на должность Председателя Госдумы.

Вячеслав Володин поблагодарил фракцию за поддержку и отметил что только совместно и в дискуссии можно добиться результата и отвечать за работу парламента, за решения для наших граждан.

Фракция ЕР поддержала кандидатуру Володина

- Идет организационное собрание фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ. Сегодня примем положение о фракции. В нем будет отчетность перед жителями, что очень важно. Именно для решения вопросов населения мы получили доверие наших граждан, - пишет Панков.

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