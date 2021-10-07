В Красноармейске скончался атаман казачьего общества

Николай Мешочков
На 72-м году скончался атаман Красноармейского станичного казачьего общества в Саратовской области Николай Мешочков.
Казачий полковник Николай Мешочков с 1992 года возглавлял Красноармейское станичное казачье общество.
Под руководством атамана казаки помогали полиции в охране правопорядка: патрулировали улицы, проводили профилактические беседы с населением, помогали в трудных жизненных ситуациях.
При участии атамана Красноармейского станичного казачьего общества области Николая Мешочкова в 2011 году впервые в Красноармейском районе открылись два казачьих класса в школе № 1 Красноармейска. В классах с казачьим компонентом учатся уже 200 ребят.
Деятельность Красноармейского станичного казачьего общества неоднократно отмечалась Правительством Саратовской области, а также администрацией Красноармейского района.
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