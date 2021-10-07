Ночью в Саратовской области будут преобладать минусовые температуры

Специалисты приволжского управление оп гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 7 октября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура колеблется от 8 до 13 градусов тепла.

Ночью ветер поутихнет до 3-8 метров в секунду. Термометры покажут от 1 до 6 градусов ниже нуля, на возвышенностях – до +4°С.

В Саратове сейчас +2С. К 10 утра обещают +6°С. Днём температура поднимется до +12°С, а к ночи опустится до +3С. Ветер северный – от 1 до 2 метров в секунду, редкие порывы – до 5 м/с. Преимущественно ясно.

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