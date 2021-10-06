В Саратовской области пересадка почки спасла жизнь 43-летнему мужчине

Три года 43-летний Алексеев Евгений Николаевич был привязан к процедуре гемодиализа. Три раза в неделю ему приходилось вставать в 4 утра, чтобы сделать «чистку крови». Пропуск процедуры грозил ему смертью.

- Конечно, было трудно: строгая диета, овощные супы. Следил за весом, за выпитой водой до граммов… Никаких солений, колбас, полуфабрикатов и прочего. Даже арбуз нельзя. Но хуже всего, что пришлось забыть об увлечении дайвингом, - рассказывает Евгенйи

В какой-то момент Евгений решился и встал в лист ожидания на донорскую почку.

Чудо случилось в 2021-м: Евгений Николаевич был прооперирован.

- Пациент наблюдается в областном нефрологическом центре, - комментирует заведующий отделением координации донорства органов ГУЗ ОКБ Дмитрий Попрыга. - Есть удачные случаи, когда пациенты с пересаженными почками живут более 20 лет. У нас есть пациентка, которая родила ребенка, и живет полноценной жизнью.

- Сейчас у меня есть хотя бы шанс вернуться к нормальной жизни. Это главное, - заключает Евгений.

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