Валерий Радаев о нарушителях масочного режима: не надо рассюсюкивать с ними

Сегодня, 5 октября, на очередном координационном совете по коронавирусу Валерий Радаев жестко высказался по поводу нарушений масочного режима в регионе, особенно в транспорте и в сфере общепита.

Во время доклада на совете министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев сказал, что на дороги Саратовской области в сутки выходит по две тысячи единиц общественного транспорта. Они перевозят по 500 тысяч человек. Когда же губернатор поинтересовался, сколько из этих пассажиров ходят в масках, глава регионального ведомства затруднился с ответом.

Тогда губернатор жестко отчитал министра, назвал его доклад «дежурной отпиской» и призвал «не рассюсюкивать» с нарушителями масочного режима.

- С завтрашнего дня подход к контролю за соблюдением масочного режима в транспорте должен измениться. Привлекайте полицию, если потребуется, - заявил глава региона. ОН также призвал штрафовать владельцев точек общепита, которые позволяют клиентам находиться в торговом зале без маски.

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