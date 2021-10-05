В аварии у Кумысной поляны пострадали четыре человека

Сегодня, 5 октября, в районе Кумысной поляны в Саратове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом информирует госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 17:50 на Большой лесопарковой улице у Кумысной поляны. Столкнулись «четырнадцатый» ВАЗ и «Лада Гранта».

В результате ДТП пострадали четыре человека: 34-летняя женщина, водитель «Гранты», доставлена в больницу. Травмы также получили 18-летний пассажир, 67-летняя и 42-летняя женщины из «четырнадцатой».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.