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Происшествия5 октября 2021 20:10

В аварии у Кумысной поляны пострадали четыре человека

Наталия Калинина
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Сегодня, 5 октября, в районе Кумысной поляны в Саратове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом информирует госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 17:50 на Большой лесопарковой улице у Кумысной поляны. Столкнулись «четырнадцатый» ВАЗ и «Лада Гранта».

В результате ДТП пострадали четыре человека: 34-летняя женщина, водитель «Гранты», доставлена в больницу. Травмы также получили 18-летний пассажир, 67-летняя и 42-летняя женщины из «четырнадцатой».

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