В Заводском районе Саратова мужчина упал с 10 этажа и погиб

Сегодня, 5 октября, в Заводском районе Саратова погиб 30-летний мужчина: он упал с 10 эража и разбился.
Информация поступила от регионального центра медицины катастроф. Там сообщили, что пострадавший скончался до приезда медиков.
Инцидент произошел по адресу: микрорайон Шарковка, дом № 3. По предварительным данным, горожанин упал с балкона 10 этажа.
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