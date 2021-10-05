В Заводском районе Саратова мужчина упал с 10 этажа и погиб

Сегодня, 5 октября, в Заводском районе Саратова погиб 30-летний мужчина: он упал с 10 эража и разбился.

Информация поступила от регионального центра медицины катастроф. Там сообщили, что пострадавший скончался до приезда медиков.

Инцидент произошел по адресу: микрорайон Шарковка, дом № 3. По предварительным данным, горожанин упал с балкона 10 этажа.

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