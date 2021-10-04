В Саратове трансвестит с разноцветными глазами обманул мужчину на 11 тысяч

В Саратове 26-летний молодой человек стал жертвой необычного мошенника: его обманул прикинувшийся девушкой парень.

Молодой человек обратился во Фрунзенский отдел полиции и рассказал, что познакомился на сайте с девушкой по имени Виктория. В ходе общения незнакомка рассказала, что ей нужны 30 тысяч рублей на операцию. Молодой человек отказал девушке в просьбе, тогда она попросила денег на погашение ипотеки. После этого парень смягчился и согласился одолжить Виктории 11 тысяч рублей, но лишь после свидания. Девушка согласилась и пригласила его в квартиру. При личной встрече молодой человек увидел, что у новой знакомой пепельные волосы, глаза разного цвета и «ангельский» голос. Лицо незнакомки скрывала медицинская маска, которая якобы прятала шрамы после операции.

Уходя, молодой человек оставил девушке 11 тысяч рублей, взяв с нее обещание о возврате долга. Однако получив деньги Виктория престала отвечать на сообщения. Тогда мужчина вновь зарегистрировался на сайте знакомств под другим ником, написал Виктории, и она вновь начала просить денег в сети. Тогда потерпевший обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено дело о мошенничестве

По подозрению в этом обмане в отдел полиции был доставлен ранее несудимый 23-летний парень. Он признался в содеянном и пояснил, что подзаработать таким неординарным способом решил из-за того, что остался без работы. Женские вещи и парик остались у него после расставания с девушкой. Жертва мошенника трансвестита сразу узнал его по родинке на лбу и глазам разного цвета. Выдал злоумышленника и «ангельский» голос.

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