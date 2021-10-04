Саратовская область занимает восьмое место в России по печати книг

Саратовская область занимает второе место в Поволжье и восьмое место в России по тиражу изданных книг, информацию сообщила министр информации и печати Светлана Бакал.

В год в регионе печатают 759 тысяч экземпляров (или 922 наименования).

В Саратовской области прошел конкурс среди издателей и авторов на издание социально значимой литературы. Победителями стали пять изданий, они получили по сто тысяч рублей из средств областного бюджета.

По итогам конкурса среди издателей и авторов «Лучшие книги 2020 года» из 95 наименований книг, брошюр и альбомов выбрали 17 лучших. Победители в общей сложности получили 185 тысяч рублей.

В октябре в седьмой раз прошла международная книжная выставка-ярмарка «Волжская волна», инициированная Приволжской книжной палатой. В ней поучаствовали 70 издательств из 30 регионов России, а также Республика Беларусь и Украины. Были представлены образцы художественной, детской, учебной, научно-популярной, справочно-энциклопедической литературы.

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