Под Энгельсом Mercedes врезался в столб и перевернулся

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 3 октября, в Энгельсском районе произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария случилась примерно в 19:10 на 426 км трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 43-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz CLK200 вылетел в кювет и врезался в световую опору, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получило травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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