Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 9:32

Под Энгельсом Mercedes врезался в столб и перевернулся

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 3 октября, в Энгельсском районе произошло ДТП, в котором пострадал мужчина, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария случилась примерно в 19:10 на 426 км трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 43-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz CLK200 вылетел в кювет и врезался в световую опору, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получило травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.