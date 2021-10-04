Пенсионерка из Романовского района несколько месяцев не получала жизненно важных лекарств

Пенсионерка из Романовского района на протяжении нескольких месяцев не получала жизненно важных лекарств. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы восстановить ее права.

В апреле 2021 года 63-летней женщине, являющейся инвалидом 2 группы и страдающей тяжелыми заболеваниями, врачебной комиссией было назначено постоянное применение жизненно необходимых препаратов, которые ей должно предоставлять государство. Однако на протяжении нескольких месяцев женщина их не получала и потому обратилась в прокуратуру.

Прокуратура района внесла представление руководству медицинской организации, ответственное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а женщина обеспечена необходимыми лекарственными препаратами.

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