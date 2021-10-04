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Общество4 октября 2021 8:13

Пенсионерка из Романовского района несколько месяцев не получала жизненно важных лекарств

Потребовалось вмешательство прокуратуры
Наталия Калинина
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Пенсионерка из Романовского района на протяжении нескольких месяцев не получала жизненно важных лекарств. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы восстановить ее права.

В апреле 2021 года 63-летней женщине, являющейся инвалидом 2 группы и страдающей тяжелыми заболеваниями, врачебной комиссией было назначено постоянное применение жизненно необходимых препаратов, которые ей должно предоставлять государство. Однако на протяжении нескольких месяцев женщина их не получала и потому обратилась в прокуратуру.

Прокуратура района внесла представление руководству медицинской организации, ответственное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а женщина обеспечена необходимыми лекарственными препаратами.

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